درهم إماراتي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل AED إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٬١٣٠٫٥٩ hkd

1.00000 AED = 2.13059 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:34 UTC
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AED إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656520.9576518.2127
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918471.109121.0927
1USD0.94020.811787182.9251.348151.557390.900317.1228
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01878070.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار هونغ كونغ
1 AED2.13059 HKD
5 AED10.65295 HKD
10 AED21.30590 HKD
20 AED42.61180 HKD
50 AED106.52950 HKD
100 AED213.05900 HKD
250 AED532.64750 HKD
500 AED1065.29500 HKD
1000 AED2130.59000 HKD
2000 AED4261.18000 HKD
5000 AED10652.95000 HKD
10000 AED21305.90000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
100 HKD46.93540 AED
200 HKD93.87080 AED
300 HKD140.80620 AED
500 HKD234.67700 AED
1000 HKD469.35400 AED
2000 HKD938.70800 AED
2500 HKD1173.38500 AED
3000 HKD1408.06200 AED
4000 HKD1877.41600 AED
5000 HKD2346.77000 AED
10000 HKD4693.54000 AED
20000 HKD9387.08000 AED