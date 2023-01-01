درهم إماراتي إلى دينار جزائري

تحويل AED إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٣٧٬٣٠١٫٤٠ dzd

1.00000 AED = 37.30140 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:32 UTC
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AED إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063588.19071.433651.65590.957618.2058
1GBP1.1580811.23155102.1261.660191.917561.1089821.0827
1USD0.94030.811985182.9251.348051.557030.900417.1188
1INR0.01133910.00979180.012059110.01625630.01877630.0108580.206437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Algerian Dinar
1 AED37.30140 DZD
5 AED186.50700 DZD
10 AED373.01400 DZD
20 AED746.02800 DZD
50 AED1865.07000 DZD
100 AED3730.14000 DZD
250 AED9325.35000 DZD
500 AED18650.70000 DZD
1000 AED37301.40000 DZD
2000 AED74602.80000 DZD
5000 AED186507.00000 DZD
10000 AED373014.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 DZD0.02681 AED
5 DZD0.13404 AED
10 DZD0.26809 AED
20 DZD0.53617 AED
50 DZD1.34044 AED
100 DZD2.68087 AED
250 DZD6.70218 AED
500 DZD13.40435 AED
1000 DZD26.80870 AED
2000 DZD53.61740 AED
5000 DZD134.04350 AED
10000 DZD268.08700 AED