5 درهم إماراتي إلى دينار جزائري

تحويل AED إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

5 aed
182.84 dzd

1.000 AED = 36.57 DZD

Mid-market exchange rate at 02:27
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD1٨٣٫٠٥٩٢٧٨٫٦٠٫٩١٥٠٫٧٨١٥٥٫٩٨٣١٫٣٤٧١٦٫٦٧٩
1 INR٠٫٠١٢1٣٫٣٥٤٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٦٧٤٠٫٠١٦٠٫٢٠١
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٢٩٨1٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣٠٫٢٠١٠٫٠٠٥٠٫٠٦
1 EUR١٫٠٩٣٩٠٫٨٢١٣٠٤٫٦٣٥1٠٫٨٥٤٦١٫٢١٥١٫٤٧٣١٨٫٢٣٧

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Algerian Dinar
1 AED٣٦٫٥٦٧٣٠ DZD
5 AED١٨٢٫٨٣٦٥٠ DZD
10 AED٣٦٥٫٦٧٣٠٠ DZD
20 AED٧٣١٫٣٤٦٠٠ DZD
50 AED١٬٨٢٨٫٣٦٥٠٠ DZD
100 AED٣٬٦٥٦٫٧٣٠٠٠ DZD
250 AED٩٬١٤١٫٨٢٥٠٠ DZD
500 AED١٨٬٢٨٣٫٦٥٠٠٠ DZD
1000 AED٣٦٬٥٦٧٫٣٠٠٠٠ DZD
2000 AED٧٣٬١٣٤٫٦٠٠٠٠ DZD
5000 AED١٨٢٬٨٣٦٫٥٠٠٠٠ DZD
10000 AED٣٦٥٬٦٧٣٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 DZD٠٫٠٢٧٣٥ AED
5 DZD٠٫١٣٦٧٣ AED
10 DZD٠٫٢٧٣٤٧ AED
20 DZD٠٫٥٤٦٩٤ AED
50 DZD١٫٣٦٧٣٥ AED
100 DZD٢٫٧٣٤٦٩ AED
250 DZD٦٫٨٣٦٧٣ AED
500 DZD١٣٫٦٧٣٤٥ AED
1000 DZD٢٧٫٣٤٦٩٠ AED
2000 DZD٥٤٫٦٩٣٨٠ AED
5000 DZD١٣٦٫٧٣٤٥٠ AED
10000 DZD٢٧٣٫٤٦٩٠٠ AED