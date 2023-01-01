10 درهم إماراتي إلى دينار جزائري

تحويل AED إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aed
٣٦٦٫٨١ dzd

1.00000 AED = 36.68110 DZD

Mid-market exchange rate at 16:23
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4461283.750.930.79779855.5081.359817.374
1 INR0.011983813.40040.01114460.009560640.6651960.01629550.208206
1 PKR0.003524230.29408310.003277440.002811620.1956230.004792250.06123
1 EUR1.075389.7296305.11610.857959.68781.4621918.6823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Algerian Dinar
1 AED36.68110 DZD
5 AED183.40550 DZD
10 AED366.81100 DZD
20 AED733.62200 DZD
50 AED1834.05500 DZD
100 AED3668.11000 DZD
250 AED9170.27500 DZD
500 AED18340.55000 DZD
1000 AED36681.10000 DZD
2000 AED73362.20000 DZD
5000 AED183405.50000 DZD
10000 AED366811.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 DZD0.02726 AED
5 DZD0.13631 AED
10 DZD0.27262 AED
20 DZD0.54524 AED
50 DZD1.36310 AED
100 DZD2.72620 AED
250 DZD6.81550 AED
500 DZD13.63100 AED
1000 DZD27.26200 AED
2000 DZD54.52400 AED
5000 DZD136.31000 AED
10000 DZD272.62000 AED