درهم إماراتي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل AED إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٢٬٦٢٢٫٣٠ btn

1.00000 AED = 22.62230 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433951.655670.957718.2073
1GBP1.1579411.23165102.1351.660511.917261.1089621.0841
1USD0.94020.811919182.9251.34821.556660.900617.1186
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625810.01877190.01086040.206435

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / نغولتروم بوتاني
1 AED22.62230 BTN
5 AED113.11150 BTN
10 AED226.22300 BTN
20 AED452.44600 BTN
50 AED1131.11500 BTN
100 AED2262.23000 BTN
250 AED5655.57500 BTN
500 AED11311.15000 BTN
1000 AED22622.30000 BTN
2000 AED45244.60000 BTN
5000 AED113111.50000 BTN
10000 AED226223.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BTN0.04420 AED
5 BTN0.22102 AED
10 BTN0.44204 AED
20 BTN0.88408 AED
50 BTN2.21021 AED
100 BTN4.42042 AED
250 BTN11.05105 AED
500 BTN22.10210 AED
1000 BTN44.20420 AED
2000 BTN88.40840 AED
5000 BTN221.02100 AED
10000 BTN442.04200 AED