درهم إماراتي إلى نغولتروم بوتاني
تحويل AED إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى نغولتروم بوتاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / نغولتروم بوتاني
|1 AED
|22.62230 BTN
|5 AED
|113.11150 BTN
|10 AED
|226.22300 BTN
|20 AED
|452.44600 BTN
|50 AED
|1131.11500 BTN
|100 AED
|2262.23000 BTN
|250 AED
|5655.57500 BTN
|500 AED
|11311.15000 BTN
|1000 AED
|22622.30000 BTN
|2000 AED
|45244.60000 BTN
|5000 AED
|113111.50000 BTN
|10000 AED
|226223.00000 BTN