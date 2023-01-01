250 نغولتروم بوتاني إلى درهم إماراتي

تحويل BTN إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ btn
١١٫١٠ aed

1.00000 BTN = 0.04441 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 5:5 UTC
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BTN إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078789.26781.46521.667620.9542518.4087
1GBP1.1689111.26085104.3421.712611.949221.1154321.5172
1USD0.927050.793116182.7551.35831.545950.884717.0656
1INR0.01120220.00958390.012083910.01641350.01868110.01069060.206218

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BTN0.04441 AED
5 BTN0.22207 AED
10 BTN0.44413 AED
20 BTN0.88826 AED
50 BTN2.22066 AED
100 BTN4.44132 AED
250 BTN11.10330 AED
500 BTN22.20660 AED
1000 BTN44.41320 AED
2000 BTN88.82640 AED
5000 BTN222.06600 AED
10000 BTN444.13200 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / نغولتروم بوتاني
1 AED22.51580 BTN
5 AED112.57900 BTN
10 AED225.15800 BTN
20 AED450.31600 BTN
50 AED1125.79000 BTN
100 AED2251.58000 BTN
250 AED5628.95000 BTN
500 AED11257.90000 BTN
1000 AED22515.80000 BTN
2000 AED45031.60000 BTN
5000 AED112579.00000 BTN
10000 AED225158.00000 BTN