درهم إماراتي إلى فرنك سويسري

تحويل AED إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٤٥٫١٥ chf

1.00000 AED = 0.24515 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:31 UTC
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AED إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.656180.9577518.2076
1GBP1.1579411.23165102.1351.660451.917861.1090221.0844
1USD0.94020.811919182.9251.348151.557150.9004517.1188
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625750.01877780.01085860.206437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الفرنك السويسري
1 AED0.24515 CHF
5 AED1.22577 CHF
10 AED2.45154 CHF
20 AED4.90308 CHF
50 AED12.25770 CHF
100 AED24.51540 CHF
250 AED61.28850 CHF
500 AED122.57700 CHF
1000 AED245.15400 CHF
2000 AED490.30800 CHF
5000 AED1225.77000 CHF
10000 AED2451.54000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CHF4.07907 AED
5 CHF20.39535 AED
10 CHF40.79070 AED
20 CHF81.58140 AED
50 CHF203.95350 AED
100 CHF407.90700 AED
250 CHF1019.76750 AED
500 CHF2039.53500 AED
1000 CHF4079.07000 AED
2000 CHF8158.14000 AED
5000 CHF20395.35000 AED
10000 CHF40790.70000 AED