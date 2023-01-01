درهم إماراتي إلى جنيه جبل طارق

تحويل AED إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
220.36 gip

1.00000 AED = 0.22036 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:32 UTC
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AED إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0633588.17831.433771.656440.9575518.2085
1GBP1.1580811.23145102.1181.660431.91831.1089221.087
1USD0.940450.812051182.9251.348351.557750.900617.1237
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01878510.01086040.206496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه جبل طارق
1 AED0.22036 GIP
5 AED1.10181 GIP
10 AED2.20362 GIP
20 AED4.40724 GIP
50 AED11.01810 GIP
100 AED22.03620 GIP
250 AED55.09050 GIP
500 AED110.18100 GIP
1000 AED220.36200 GIP
2000 AED440.72400 GIP
5000 AED1101.81000 GIP
10000 AED2203.62000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 GIP4.53799 AED
5 GIP22.68995 AED
10 GIP45.37990 AED
20 GIP90.75980 AED
50 GIP226.89950 AED
100 GIP453.79900 AED
250 GIP1134.49750 AED
500 GIP2268.99500 AED
1000 GIP4537.99000 AED
2000 GIP9075.98000 AED
5000 GIP22689.95000 AED
10000 GIP45379.90000 AED