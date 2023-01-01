1 درهم إماراتي إلى جنيه جبل طارق

تحويل AED إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١ aed
٠٫٢٢ gip

1.00000 AED = 0.21656 GIP

Mid-market exchange rate at 16:33
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.92990.79754455.49951.358617.361
1 INR0.01198313.400190.01114290.009556990.6650530.01628020.208038
1 PKR0.003524230.29410110.003277130.002810730.1955930.004788020.0611841
1 EUR1.075489.7435305.14510.857759.68421.4610418.67

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه جبل طارق
1 AED0.21656 GIP
5 AED1.08280 GIP
10 AED2.16560 GIP
20 AED4.33120 GIP
50 AED10.82800 GIP
100 AED21.65600 GIP
250 AED54.14000 GIP
500 AED108.28000 GIP
1000 AED216.56000 GIP
2000 AED433.12000 GIP
5000 AED1082.80000 GIP
10000 AED2165.60000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 GIP4.61767 AED
5 GIP23.08835 AED
10 GIP46.17670 AED
20 GIP92.35340 AED
50 GIP230.88350 AED
100 GIP461.76700 AED
250 GIP1154.41750 AED
500 GIP2308.83500 AED
1000 GIP4617.67000 AED
2000 GIP9235.34000 AED
5000 GIP23088.35000 AED
10000 GIP46176.70000 AED