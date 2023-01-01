درهم إماراتي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل AED إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٦٦٬٩٦٢ xof

1.00000 AED = 166.96200 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.20731.433711.656080.9575518.2095
1GBP1.1580111.2318102.1471.660281.91781.1088521.0872
1USD0.94010.81182182.9251.347851.55690.900217.119
1INR0.01133690.009789810.012059110.01625380.01877490.01085560.20644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 AED166.96200 XOF
5 AED834.81000 XOF
10 AED1669.62000 XOF
20 AED3339.24000 XOF
50 AED8348.10000 XOF
100 AED16696.20000 XOF
250 AED41740.50000 XOF
500 AED83481.00000 XOF
1000 AED166962.00000 XOF
2000 AED333924.00000 XOF
5000 AED834810.00000 XOF
10000 AED1669620.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 XOF0.00599 AED
5 XOF0.02995 AED
10 XOF0.05989 AED
20 XOF0.11979 AED
50 XOF0.29947 AED
100 XOF0.59894 AED
250 XOF1.49735 AED
500 XOF2.99470 AED
1000 XOF5.98940 AED
2000 XOF11.97880 AED
5000 XOF29.94700 AED
10000 XOF59.89400 AED