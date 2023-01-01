10 فرنك غرب إفريقي إلى درهم إماراتي

تحويل XOF إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

10 xof
0.06 aed

1.00000 XOF = 0.00599 AED

Mid-market exchange rate at 22:16
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87391.08590.25681.48451.667950.9628518.7758
1 GBP1.144311.24155103.281.698691.908611.1017921.4849
1 USD0.921650.805445183.1861.36821.537280.8874517.3049
1 INR0.01107950.009682460.012021310.01644750.018480.01066830.208027

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 XOF0.00599 AED
5 XOF0.02997 AED
10 XOF0.05994 AED
20 XOF0.11988 AED
50 XOF0.29971 AED
100 XOF0.59941 AED
250 XOF1.49853 AED
500 XOF2.99706 AED
1000 XOF5.99412 AED
2000 XOF11.98824 AED
5000 XOF29.97060 AED
10000 XOF59.94120 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 AED166.83000 XOF
5 AED834.15000 XOF
10 AED1668.30000 XOF
20 AED3336.60000 XOF
50 AED8341.50000 XOF
100 AED16683.00000 XOF
250 AED41707.50000 XOF
500 AED83415.00000 XOF
1000 AED166830.00000 XOF
2000 AED333660.00000 XOF
5000 AED834150.00000 XOF
10000 AED1668300.00000 XOF