درهم إماراتي إلى ريال عماني
تحويل AED إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال عماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال العماني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|1 OMR
|9.54063 AED
|5 OMR
|47.70315 AED
|10 OMR
|95.40630 AED
|20 OMR
|190.81260 AED
|50 OMR
|477.03150 AED
|100 OMR
|954.06300 AED
|250 OMR
|2385.15750 AED
|500 OMR
|4770.31500 AED
|1000 OMR
|9540.63000 AED
|2000 OMR
|19081.26000 AED
|5000 OMR
|47703.15000 AED
|10000 OMR
|95406.30000 AED