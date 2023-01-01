درهم إماراتي إلى ريال عماني

تحويل AED إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٠٤٫٨١٥ omr

1.00000 AED = 0.10482 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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AED إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433971.656340.957618.2131
1GBP1.1580811.23185102.1511.660661.918171.1089821.0922
1USD0.94010.811787182.9251.34811.557150.900317.1224
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625690.01877780.01085680.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال العماني
1 AED0.10482 OMR
5 AED0.52408 OMR
10 AED1.04815 OMR
20 AED2.09630 OMR
50 AED5.24075 OMR
100 AED10.48150 OMR
250 AED26.20375 OMR
500 AED52.40750 OMR
1000 AED104.81500 OMR
2000 AED209.63000 OMR
5000 AED524.07500 OMR
10000 AED1048.15000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 OMR9.54063 AED
5 OMR47.70315 AED
10 OMR95.40630 AED
20 OMR190.81260 AED
50 OMR477.03150 AED
100 OMR954.06300 AED
250 OMR2385.15750 AED
500 OMR4770.31500 AED
1000 OMR9540.63000 AED
2000 OMR19081.26000 AED
5000 OMR47703.15000 AED
10000 OMR95406.30000 AED