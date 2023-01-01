1 درهم إماراتي إلى ريال عماني

تحويل AED إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١ aed
٠٫١٠٥ omr

1.00000 AED = 0.10484 OMR

Mid-market exchange rate at 17:42
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.92990.79716255.51461.360317.3504
1 INR0.01198313.400190.01114290.009552420.6652330.01630050.20791
1 PKR0.003524230.29410110.003277130.002809380.1956460.004794010.0611468
1 EUR1.075489.7435305.14510.8572559.70041.4628718.6586

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال العماني
1 AED0.10484 OMR
5 AED0.52420 OMR
10 AED1.04840 OMR
20 AED2.09680 OMR
50 AED5.24200 OMR
100 AED10.48400 OMR
250 AED26.21000 OMR
500 AED52.42000 OMR
1000 AED104.84000 OMR
2000 AED209.68000 OMR
5000 AED524.20000 OMR
10000 AED1048.40000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 OMR9.53831 AED
5 OMR47.69155 AED
10 OMR95.38310 AED
20 OMR190.76620 AED
50 OMR476.91550 AED
100 OMR953.83100 AED
250 OMR2384.57750 AED
500 OMR4769.15500 AED
1000 OMR9538.31000 AED
2000 OMR19076.62000 AED
5000 OMR47691.55000 AED
10000 OMR95383.10000 AED