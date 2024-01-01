10 ريال عماني إلى درهم إماراتي

تحويل OMR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

10 omr
95.41 aed

ر.ع.1.000 OMR = د.إ9.541 AED

Mid-market exchange rate at 11:06
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OMR إلى AED مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2571.511.6520.94721.613
1 GBP1.1811.312110.0881.7831.951.11825.513
1 USD0.90.762183.9021.3591.4860.85219.445
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 OMR٩٫٥٤٠٥٠ AED
5 OMR٤٧٫٧٠٢٥٠ AED
10 OMR٩٥٫٤٠٥٠٠ AED
20 OMR١٩٠٫٨١٠٠٠ AED
50 OMR٤٧٧٫٠٢٥٠٠ AED
100 OMR٩٥٤٫٠٥٠٠٠ AED
250 OMR٢٬٣٨٥٫١٢٥٠٠ AED
500 OMR٤٬٧٧٠٫٢٥٠٠٠ AED
1000 OMR٩٬٥٤٠٫٥٠٠٠٠ AED
2000 OMR١٩٬٠٨١٫٠٠٠٠٠ AED
5000 OMR٤٧٬٧٠٢٫٥٠٠٠٠ AED
10000 OMR٩٥٬٤٠٥٫٠٠٠٠٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الريال العماني
1 AED٠٫١٠٤٨٢ OMR
5 AED٠٫٥٢٤٠٨ OMR
10 AED١٫٠٤٨١٦ OMR
20 AED٢٫٠٩٦٣٢ OMR
50 AED٥٫٢٤٠٨٠ OMR
100 AED١٠٫٤٨١٦٠ OMR
250 AED٢٦٫٢٠٤٠٠ OMR
500 AED٥٢٫٤٠٨٠٠ OMR
1000 AED١٠٤٫٨١٦٠٠ OMR
2000 AED٢٠٩٫٦٣٢٠٠ OMR
5000 AED٥٢٤٫٠٨٠٠٠ OMR
10000 AED١٬٠٤٨٫١٦٠٠٠ OMR