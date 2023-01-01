درهم إماراتي إلى بير إثيوبي

تحويل AED إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٥٬٠٥٥٫٥٠ etb

1.00000 AED = 15.05550 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:32 UTC
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AED إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063588.19071.433651.65590.957618.2058
1GBP1.1580811.23155102.1261.660191.917561.1089821.0827
1USD0.94030.811985182.9251.348051.557030.900417.1188
1INR0.01133910.00979180.012059110.01625630.01877630.0108580.206437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / البر الإثيوبي
1 AED15.05550 ETB
5 AED75.27750 ETB
10 AED150.55500 ETB
20 AED301.11000 ETB
50 AED752.77500 ETB
100 AED1505.55000 ETB
250 AED3763.87500 ETB
500 AED7527.75000 ETB
1000 AED15055.50000 ETB
2000 AED30111.00000 ETB
5000 AED75277.50000 ETB
10000 AED150555.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 ETB0.06642 AED
5 ETB0.33210 AED
10 ETB0.66421 AED
20 ETB1.32842 AED
50 ETB3.32105 AED
100 ETB6.64210 AED
250 ETB16.60525 AED
500 ETB33.21050 AED
1000 ETB66.42100 AED
2000 ETB132.84200 AED
5000 ETB332.10500 AED
10000 ETB664.21000 AED