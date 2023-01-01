درهم إماراتي إلى كولون سلفادوري

تحويل AED إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٬٣٨٣٫٥٦ svc

1.00000 AED = 2.38356 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AED إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 SVC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433911.6560.9577518.2103
1GBP1.1580811.2317102.1391.660451.917641.1091521.0874
1USD0.940150.811886182.9251.34811.55690.9004517.1206
1INR0.01133750.009790610.012059110.01625690.01877490.01085860.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / كولون سلفادوري
1 AED2.38356 SVC
5 AED11.91780 SVC
10 AED23.83560 SVC
20 AED47.67120 SVC
50 AED119.17800 SVC
100 AED238.35600 SVC
250 AED595.89000 SVC
500 AED1191.78000 SVC
1000 AED2383.56000 SVC
2000 AED4767.12000 SVC
5000 AED11917.80000 SVC
10000 AED23835.60000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 SVC0.41954 AED
5 SVC2.09770 AED
10 SVC4.19541 AED
20 SVC8.39082 AED
50 SVC20.97705 AED
100 SVC41.95410 AED
250 SVC104.88525 AED
500 SVC209.77050 AED
1000 SVC419.54100 AED
2000 SVC839.08200 AED
5000 SVC2097.70500 AED
10000 SVC4195.41000 AED