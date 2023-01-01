1 درهم إماراتي إلى كولون سلفادوري

تحويل AED إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١ aed
٢٫٣٨ svc

1.00000 AED = 2.38404 SVC

Mid-market exchange rate at 18:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85731.0754589.75171.463041.635420.947518.6606
1 GBP1.1664511.25445104.691.706551.907621.1052121.7665
1 USD0.929850.797162183.4551.36041.520680.8810517.3514
1 INR0.01114190.0095520.011982510.0163010.01822160.01055720.207913

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / كولون سلفادوري
1 AED2.38404 SVC
5 AED11.92020 SVC
10 AED23.84040 SVC
20 AED47.68080 SVC
50 AED119.20200 SVC
100 AED238.40400 SVC
250 AED596.01000 SVC
500 AED1192.02000 SVC
1000 AED2384.04000 SVC
2000 AED4768.08000 SVC
5000 AED11920.20000 SVC
10000 AED23840.40000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 SVC0.41946 AED
5 SVC2.09728 AED
10 SVC4.19456 AED
20 SVC8.38912 AED
50 SVC20.97280 AED
100 SVC41.94560 AED
250 SVC104.86400 AED
500 SVC209.72800 AED
1000 SVC419.45600 AED
2000 SVC838.91200 AED
5000 SVC2097.28000 AED
10000 SVC4194.56000 AED