درهم إماراتي إلى دينار صربي

تحويل AED إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
29813.50 rsd

1.00000 AED = 29.81350 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:40 UTC
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AED إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0636588.20321.433851.656130.9576518.2097
1GBP1.1580811.23185102.1511.66061.918021.1090321.0893
1USD0.94010.811787182.9251.348051.557030.900317.12
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625630.01877630.01085680.206452

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الدينار الصربي
1 AED29.81350 RSD
5 AED149.06750 RSD
10 AED298.13500 RSD
20 AED596.27000 RSD
50 AED1490.67500 RSD
100 AED2981.35000 RSD
250 AED7453.37500 RSD
500 AED14906.75000 RSD
1000 AED29813.50000 RSD
2000 AED59627.00000 RSD
5000 AED149067.50000 RSD
10000 AED298135.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 RSD0.03354 AED
5 RSD0.16771 AED
10 RSD0.33542 AED
20 RSD0.67084 AED
50 RSD1.67709 AED
100 RSD3.35418 AED
250 RSD8.38545 AED
500 RSD16.77090 AED
1000 RSD33.54180 AED
2000 RSD67.08360 AED
5000 RSD167.70900 AED
10000 RSD335.41800 AED