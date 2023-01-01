درهم إماراتي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل AED إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
1888.10 bob

1.00000 AED = 1.88810 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433951.655670.957718.2073
1GBP1.1579411.23165102.1351.660511.917261.1089621.0841
1USD0.94020.811919182.9251.34821.556660.900617.1186
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625810.01877190.01086040.206435

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Bolivian Boliviano
1 AED1.88810 BOB
5 AED9.44050 BOB
10 AED18.88100 BOB
20 AED37.76200 BOB
50 AED94.40500 BOB
100 AED188.81000 BOB
250 AED472.02500 BOB
500 AED944.05000 BOB
1000 AED1888.10000 BOB
2000 AED3776.20000 BOB
5000 AED9440.50000 BOB
10000 AED18881.00000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BOB0.52963 AED
5 BOB2.64816 AED
10 BOB5.29632 AED
20 BOB10.59264 AED
50 BOB26.48160 AED
100 BOB52.96320 AED
250 BOB132.40800 AED
500 BOB264.81600 AED
1000 BOB529.63200 AED
2000 BOB1059.26400 AED
5000 BOB2648.16000 AED
10000 BOB5296.32000 AED