درهم إماراتي إلى دينار بحريني

تحويل AED إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٠٢٫٥٣٢ bhd

1.00000 AED = 0.10253 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433951.655670.957718.2073
1GBP1.1579411.23165102.1351.660511.917261.1089621.0841
1USD0.94020.811919182.9251.34821.556660.900617.1186
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625810.01877190.01086040.206435

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Bahraini Dinar
1 AED0.10253 BHD
5 AED0.51266 BHD
10 AED1.02532 BHD
20 AED2.05064 BHD
50 AED5.12660 BHD
100 AED10.25320 BHD
250 AED25.63300 BHD
500 AED51.26600 BHD
1000 AED102.53200 BHD
2000 AED205.06400 BHD
5000 AED512.66000 BHD
10000 AED1025.32000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BHD9.75305 AED
5 BHD48.76525 AED
10 BHD97.53050 AED
20 BHD195.06100 AED
50 BHD487.65250 AED
100 BHD975.30500 AED
250 BHD2438.26250 AED
500 BHD4876.52500 AED
1000 BHD9753.05000 AED
2000 BHD19506.10000 AED
5000 BHD48765.25000 AED
10000 BHD97530.50000 AED