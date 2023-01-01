20 درهم إماراتي إلى دينار بحريني

تحويل AED إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

20 aed
2.053 bhd

1.00000 AED = 0.10266 BHD

Mid-market exchange rate at 14:49
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4465283.750.93040.79833955.49471.358817.348
1 INR0.011983713.400380.01114970.009567080.6650330.01628350.207894
1 PKR0.003524230.29408510.003278960.002813530.1955760.004788720.0611383
1 EUR1.074889.6883304.97510.858259.64571.4604418.6456

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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5 AED0.51330 BHD
10 AED1.02659 BHD
20 AED2.05318 BHD
50 AED5.13295 BHD
100 AED10.26590 BHD
250 AED25.66475 BHD
500 AED51.32950 BHD
1000 AED102.65900 BHD
2000 AED205.31800 BHD
5000 AED513.29500 BHD
10000 AED1026.59000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BHD9.74097 AED
5 BHD48.70485 AED
10 BHD97.40970 AED
20 BHD194.81940 AED
50 BHD487.04850 AED
100 BHD974.09700 AED
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