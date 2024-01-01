Дирхамы ОАЭ в бахрейнские динары

Сконвертируйте AED в BHD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = .د.ب0,1026 BHD

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к BHD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BHD
1 AED в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10270,1027
Низкий0,10260,1026
В среднем0,10260,1026
Изменение0.00%0.00%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к BHD

За последние 30 дней максимальный курс AED к BHD составил 0,1027, а минимальный — 0,1026. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1026. Изменение курса AED к BHD в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к BHD составил 0,1027, а минимальный — 0,1026. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1026. Изменение курса AED к BHD в процентном соотношении составило 0.00.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к BHD

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Бахрейнский динар
1 AED0,10264 BHD
5 AED0,51321 BHD
10 AED1,02641 BHD
20 AED2,05282 BHD
50 AED5,13205 BHD
100 AED10,26410 BHD
250 AED25,66025 BHD
500 AED51,32050 BHD
1000 AED102,64100 BHD
2000 AED205,28200 BHD
5000 AED513,20500 BHD
10000 AED1 026,41000 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Дирхам ОАЭ
1 BHD9,74271 AED
5 BHD48,71355 AED
10 BHD97,42710 AED
20 BHD194,85420 AED
50 BHD487,13550 AED
100 BHD974,27100 AED
250 BHD2 435,67750 AED
500 BHD4 871,35500 AED
1000 BHD9 742,71000 AED
2000 BHD19 485,42000 AED
5000 BHD48 713,55000 AED
10000 BHD97 427,10000 AED