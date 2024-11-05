История обменного курса дирхам ОАЭ–бахрейнские динары

Обменный курс дирхама ОАЭ/бахрейнские динары сейчас составляет 0,103, отражая изменение в размере 0.011% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/бахрейнские динары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,103, и минимумом, равным 0,103, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.026%.