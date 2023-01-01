درهم إماراتي إلى شلن كيني

تحويل AED إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
40090 kes

1.00000 AED = 40.08980 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656260.9577518.2122
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918171.1092121.0922
1USD0.940150.811787182.9251.348151.557150.900417.1224
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01877780.0108580.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / شلن كيني
1 AED40.08980 KES
5 AED200.44900 KES
10 AED400.89800 KES
20 AED801.79600 KES
50 AED2004.49000 KES
100 AED4008.98000 KES
250 AED10022.45000 KES
500 AED20044.90000 KES
1000 AED40089.80000 KES
2000 AED80179.60000 KES
5000 AED200449.00000 KES
10000 AED400898.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KES0.02494 AED
5 KES0.12472 AED
10 KES0.24944 AED
20 KES0.49888 AED
50 KES1.24720 AED
100 KES2.49440 AED
250 KES6.23600 AED
500 KES12.47200 AED
1000 KES24.94400 AED
2000 KES49.88800 AED
5000 KES124.72000 AED
10000 KES249.44000 AED