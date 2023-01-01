درهم إماراتي إلى شلن كيني
تحويل AED إلى KES بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى شلن كيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / شلن كيني
|1 AED
|40.08980 KES
|5 AED
|200.44900 KES
|10 AED
|400.89800 KES
|20 AED
|801.79600 KES
|50 AED
|2004.49000 KES
|100 AED
|4008.98000 KES
|250 AED
|10022.45000 KES
|500 AED
|20044.90000 KES
|1000 AED
|40089.80000 KES
|2000 AED
|80179.60000 KES
|5000 AED
|200449.00000 KES
|10000 AED
|400898.00000 KES