5 درهم إماراتي إلى شلن كيني

تحويل AED إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

٥ aed
٢٠٩ kes

1.00000 AED = 41.74610 KES

Mid-market exchange rate at 16:58
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.930650.79770355.51291.359917.3866
1 INR0.01198313.400190.01115220.00955890.6652130.01629570.208344
1 PKR0.003524230.29410110.003279880.002811290.195640.00479260.0612744
1 EUR1.074589.6684304.88910.857159.64861.4612118.6819

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / شلن كيني
1 AED41.74610 KES
5 AED208.73050 KES
10 AED417.46100 KES
20 AED834.92200 KES
50 AED2087.30500 KES
100 AED4174.61000 KES
250 AED10436.52500 KES
500 AED20873.05000 KES
1000 AED41746.10000 KES
2000 AED83492.20000 KES
5000 AED208730.50000 KES
10000 AED417461.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KES0.02395 AED
5 KES0.11977 AED
10 KES0.23954 AED
20 KES0.47909 AED
50 KES1.19772 AED
100 KES2.39543 AED
250 KES5.98857 AED
500 KES11.97715 AED
1000 KES23.95430 AED
2000 KES47.90860 AED
5000 KES119.77150 AED
10000 KES239.54300 AED