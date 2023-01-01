درهم إماراتي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل AED إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٥٠١٫٩١ bam

1.00000 AED = 0.50191 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063688.1991.4341.65580.9577518.2077
1GBP1.1578811.23155102.1261.660441.917261.1089621.0828
1USD0.94020.811985182.9251.348251.556780.900417.1189
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625870.01877340.0108580.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 AED0.50191 BAM
5 AED2.50953 BAM
10 AED5.01906 BAM
20 AED10.03812 BAM
50 AED25.09530 BAM
100 AED50.19060 BAM
250 AED125.47650 BAM
500 AED250.95300 BAM
1000 AED501.90600 BAM
2000 AED1003.81200 BAM
5000 AED2509.53000 BAM
10000 AED5019.06000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BAM1.99241 AED
5 BAM9.96205 AED
10 BAM19.92410 AED
20 BAM39.84820 AED
50 BAM99.62050 AED
100 BAM199.24100 AED
250 BAM498.10250 AED
500 BAM996.20500 AED
1000 BAM1992.41000 AED
2000 BAM3984.82000 AED
5000 BAM9962.05000 AED
10000 BAM19924.10000 AED