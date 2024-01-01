Дирхамы ОАЭ в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте AED в BAM по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса AED к BAM
1 AED = 0,49677 BAM
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|1 AED в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4968
|0,4968
|Низкий
|0,4869
|0,4758
|В среднем
|0,4910
|0,4841
|Изменение
|2.00%
|1.81%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AED к BAM
За последние 30 дней максимальный курс AED к BAM составил 0,4968, а минимальный — 0,4869. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4910. Изменение курса AED к BAM в процентном соотношении составило 2.00.
За последние 90 дней максимальный курс AED к BAM составил 0,4968, а минимальный — 0,4758. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4841. Изменение курса AED к BAM в процентном соотношении составило 1.81.
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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 AED
|0,49677 BAM
|5 AED
|2,48387 BAM
|10 AED
|4,96774 BAM
|20 AED
|9,93548 BAM
|50 AED
|24,83870 BAM
|100 AED
|49,67740 BAM
|250 AED
|124,19350 BAM
|500 AED
|248,38700 BAM
|1000 AED
|496,77400 BAM
|2000 AED
|993,54800 BAM
|5000 AED
|2 483,87000 BAM
|10000 AED
|4 967,74000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Дирхам ОАЭ
|1 BAM
|2,01299 AED
|5 BAM
|10,06495 AED
|10 BAM
|20,12990 AED
|20 BAM
|40,25980 AED
|50 BAM
|100,64950 AED
|100 BAM
|201,29900 AED
|250 BAM
|503,24750 AED
|500 BAM
|1 006,49500 AED
|1000 BAM
|2 012,99000 AED
|2000 BAM
|4 025,98000 AED
|5000 BAM
|10 064,95000 AED
|10000 BAM
|20 129,90000 AED