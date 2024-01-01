1 дирхам ОАЭ в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте AED в BAM по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = KM0,4968 BAM

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 AED в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49680,4968
Низкий0,48690,4758
В среднем0,49100,4841
Изменение2.00%1.81%
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Соотношение 1 AED к BAM

За последние 30 дней максимальный курс AED к BAM составил 0,4968, а минимальный — 0,4869. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4910. Изменение курса AED к BAM в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к BAM составил 0,4968, а минимальный — 0,4758. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4841. Изменение курса AED к BAM в процентном соотношении составило 1.81.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 AED0,49677 BAM
5 AED2,48387 BAM
10 AED4,96774 BAM
20 AED9,93548 BAM
50 AED24,83870 BAM
100 AED49,67740 BAM
250 AED124,19350 BAM
500 AED248,38700 BAM
1000 AED496,77400 BAM
2000 AED993,54800 BAM
5000 AED2 483,87000 BAM
10000 AED4 967,74000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Дирхам ОАЭ
1 BAM2,01299 AED
5 BAM10,06495 AED
10 BAM20,12990 AED
20 BAM40,25980 AED
50 BAM100,64950 AED
100 BAM201,29900 AED
250 BAM503,24750 AED
500 BAM1 006,49500 AED
1000 BAM2 012,99000 AED
2000 BAM4 025,98000 AED
5000 BAM10 064,95000 AED
10000 BAM20 129,90000 AED