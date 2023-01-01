درهم إماراتي إلى روفيا مالديفية

تحويل AED إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
4209.09 mvr

1.00000 AED = 4.20909 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:38 UTC
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AED إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063688.1991.433951.656180.957818.2111
1GBP1.1580811.23175102.1431.660651.918021.1092121.0901
1USD0.94020.811853182.9251.34821.557150.900517.1221
1INR0.0113380.009790210.012059110.01625810.01877780.01085920.206477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / روفيا جزر المالديف
1 AED4.20909 MVR
5 AED21.04545 MVR
10 AED42.09090 MVR
20 AED84.18180 MVR
50 AED210.45450 MVR
100 AED420.90900 MVR
250 AED1052.27250 MVR
500 AED2104.54500 MVR
1000 AED4209.09000 MVR
2000 AED8418.18000 MVR
5000 AED21045.45000 MVR
10000 AED42090.90000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MVR0.23758 AED
5 MVR1.18790 AED
10 MVR2.37581 AED
20 MVR4.75162 AED
50 MVR11.87905 AED
100 MVR23.75810 AED
250 MVR59.39525 AED
500 MVR118.79050 AED
1000 MVR237.58100 AED
2000 MVR475.16200 AED
5000 MVR1187.90500 AED
10000 MVR2375.81000 AED