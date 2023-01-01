درهم إماراتي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل AED إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
990.03 pgk

1.00000 AED = 0.99003 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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AED إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433971.656340.957618.2131
1GBP1.1580811.23185102.1511.660661.918171.1089821.0922
1USD0.94010.811787182.9251.34811.557150.900317.1224
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625690.01877780.01085680.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Papua New Guinean Kina
1 AED0.99003 PGK
5 AED4.95012 PGK
10 AED9.90025 PGK
20 AED19.80050 PGK
50 AED49.50125 PGK
100 AED99.00250 PGK
250 AED247.50625 PGK
500 AED495.01250 PGK
1000 AED990.02500 PGK
2000 AED1980.05000 PGK
5000 AED4950.12500 PGK
10000 AED9900.25000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PGK1.01008 AED
5 PGK5.05040 AED
10 PGK10.10080 AED
20 PGK20.20160 AED
50 PGK50.50400 AED
100 PGK101.00800 AED
250 PGK252.52000 AED
500 PGK505.04000 AED
1000 PGK1010.08000 AED
2000 PGK2020.16000 AED
5000 PGK5050.40000 AED
10000 PGK10100.80000 AED