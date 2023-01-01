10 درهم إماراتي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل AED إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aed
١٠٫١٤ pgk

1.00000 AED = 1.01421 PGK

Mid-market exchange rate at 17:45
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.455283.750.930050.79738555.52381.360517.3596
1 INR0.011982513.400040.01114440.009554670.6653140.01630220.208012
1 PKR0.003524230.29411510.003277740.002810170.1956790.004794710.0611792
1 EUR1.075289.7308305.08810.8573559.69921.4628118.665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Papua New Guinean Kina
1 AED1.01421 PGK
5 AED5.07105 PGK
10 AED10.14210 PGK
20 AED20.28420 PGK
50 AED50.71050 PGK
100 AED101.42100 PGK
250 AED253.55250 PGK
500 AED507.10500 PGK
1000 AED1014.21000 PGK
2000 AED2028.42000 PGK
5000 AED5071.05000 PGK
10000 AED10142.10000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PGK0.98599 AED
5 PGK4.92993 AED
10 PGK9.85986 AED
20 PGK19.71972 AED
50 PGK49.29930 AED
100 PGK98.59860 AED
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2000 PGK1971.97200 AED
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