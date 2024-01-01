Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile AED → PGK çevirin

1.000 aed
1.029,88 pgk

1,000 AED = 1,030 PGK

13:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

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AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Papua Yeni Gine Kinası
1 AED1,02988 PGK
5 AED5,14940 PGK
10 AED10,29880 PGK
20 AED20,59760 PGK
50 AED51,49400 PGK
100 AED102,98800 PGK
250 AED257,47000 PGK
500 AED514,94000 PGK
1000 AED1.029,88000 PGK
2000 AED2.059,76000 PGK
5000 AED5.149,40000 PGK
10000 AED10.298,80000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 PGK0,97098 AED
5 PGK4,85492 AED
10 PGK9,70983 AED
20 PGK19,41966 AED
50 PGK48,54915 AED
100 PGK97,09830 AED
250 PGK242,74575 AED
500 PGK485,49150 AED
1000 PGK970,98300 AED
2000 PGK1.941,96600 AED
5000 PGK4.854,91500 AED
10000 PGK9.709,83000 AED