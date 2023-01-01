درهم إماراتي إلى روبية موريشية

تحويل AED إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٢٬٢١٣٫٤٠ mur

1.00000 AED = 12.21340 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.18661.434011.656460.9576518.209
1GBP1.1582111.2317102.1391.660891.918541.1091621.0899
1USD0.940350.811886182.9251.348451.557630.900617.1226
1INR0.01133960.009790610.012059110.01626110.01878360.01086040.206483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mauritian Rupee
1 AED12.21340 MUR
5 AED61.06700 MUR
10 AED122.13400 MUR
20 AED244.26800 MUR
50 AED610.67000 MUR
100 AED1221.34000 MUR
250 AED3053.35000 MUR
500 AED6106.70000 MUR
1000 AED12213.40000 MUR
2000 AED24426.80000 MUR
5000 AED61067.00000 MUR
10000 AED122134.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MUR0.08188 AED
5 MUR0.40938 AED
10 MUR0.81877 AED
20 MUR1.63754 AED
50 MUR4.09385 AED
100 MUR8.18770 AED
250 MUR20.46925 AED
500 MUR40.93850 AED
1000 MUR81.87700 AED
2000 MUR163.75400 AED
5000 MUR409.38500 AED
10000 MUR818.77000 AED