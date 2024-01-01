ألف روبية موريشية إلى درهم إماراتي

تحويل MUR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
79.25 aed

1.00000 MUR = 0.07925 AED

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MUR0.07925 AED
5 MUR0.39625 AED
10 MUR0.79251 AED
20 MUR1.58502 AED
50 MUR3.96254 AED
100 MUR7.92509 AED
250 MUR19.81273 AED
500 MUR39.62545 AED
1000 MUR79.25090 AED
2000 MUR158.50180 AED
5000 MUR396.25450 AED
10000 MUR792.50900 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mauritian Rupee
1 AED12.61810 MUR
5 AED63.09050 MUR
10 AED126.18100 MUR
20 AED252.36200 MUR
50 AED630.90500 MUR
100 AED1261.81000 MUR
250 AED3154.52500 MUR
500 AED6309.05000 MUR
1000 AED12618.10000 MUR
2000 AED25236.20000 MUR
5000 AED63090.50000 MUR
10000 AED126181.00000 MUR