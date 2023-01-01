10 آلاف درهم إماراتي إلى روبية موريشية

تحويل AED إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ aed
١٢٠٬١١٧ mur

1.00000 AED = 12.01170 MUR

Mid-market exchange rate at 17:27
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.93050.79798955.53051.360417.3573
1 INR0.01198313.400190.01115010.009562330.6654240.01630170.207993
1 PKR0.003524230.29410110.003279270.00281230.1957020.004794360.0611711
1 EUR1.074789.6851304.94610.8575559.67861.4620218.6539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mauritian Rupee
1 AED12.01170 MUR
5 AED60.05850 MUR
10 AED120.11700 MUR
20 AED240.23400 MUR
50 AED600.58500 MUR
100 AED1201.17000 MUR
250 AED3002.92500 MUR
500 AED6005.85000 MUR
1000 AED12011.70000 MUR
2000 AED24023.40000 MUR
5000 AED60058.50000 MUR
10000 AED120117.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MUR0.08325 AED
5 MUR0.41626 AED
10 MUR0.83252 AED
20 MUR1.66504 AED
50 MUR4.16261 AED
100 MUR8.32521 AED
250 MUR20.81302 AED
500 MUR41.62605 AED
1000 MUR83.25210 AED
2000 MUR166.50420 AED
5000 MUR416.26050 AED
10000 MUR832.52100 AED