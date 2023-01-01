درهم إماراتي إلى ليو مولدوفي

تحويل AED إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٤٬٩٠٣٫٠٨ mdl

1.00000 AED = 4.90308 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AED إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MDL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.18661.434011.656460.9576518.209
1GBP1.1582111.2317102.1391.660891.918541.1091621.0899
1USD0.940350.811886182.9251.348451.557630.900617.1226
1INR0.01133960.009790610.012059110.01626110.01878360.01086040.206483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / مولدوفى Leu
1 AED4.90308 MDL
5 AED24.51540 MDL
10 AED49.03080 MDL
20 AED98.06160 MDL
50 AED245.15400 MDL
100 AED490.30800 MDL
250 AED1225.77000 MDL
500 AED2451.54000 MDL
1000 AED4903.08000 MDL
2000 AED9806.16000 MDL
5000 AED24515.40000 MDL
10000 AED49030.80000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MDL0.20395 AED
5 MDL1.01977 AED
10 MDL2.03954 AED
20 MDL4.07908 AED
50 MDL10.19770 AED
100 MDL20.39540 AED
250 MDL50.98850 AED
500 MDL101.97700 AED
1000 MDL203.95400 AED
2000 MDL407.90800 AED
5000 MDL1019.77000 AED
10000 MDL2039.54000 AED