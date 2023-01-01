100 درهم إماراتي إلى ليو مولدوفي

تحويل AED إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ aed
٤٨١٫٤٥ mdl

1.00000 AED = 4.81449 MDL

Mid-market exchange rate at 17:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85761.074289.64341.461881.637750.946718.6764
1 GBP1.1660411.2526104.5311.704661.909741.1038921.7781
1 USD0.930950.798339183.45131.36091.524620.881517.3863
1 INR0.01115530.009566530.01198310.01630770.01826960.0105630.208341

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / مولدوفى Leu
1 AED4.81449 MDL
5 AED24.07245 MDL
10 AED48.14490 MDL
20 AED96.28980 MDL
50 AED240.72450 MDL
100 AED481.44900 MDL
250 AED1203.62250 MDL
500 AED2407.24500 MDL
1000 AED4814.49000 MDL
2000 AED9628.98000 MDL
5000 AED24072.45000 MDL
10000 AED48144.90000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MDL0.20771 AED
5 MDL1.03853 AED
10 MDL2.07706 AED
20 MDL4.15412 AED
50 MDL10.38530 AED
100 MDL20.77060 AED
250 MDL51.92650 AED
500 MDL103.85300 AED
1000 MDL207.70600 AED
2000 MDL415.41200 AED
5000 MDL1038.53000 AED
10000 MDL2077.06000 AED