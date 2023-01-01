1 درهم إماراتي إلى ليو مولدوفي

تحويل AED إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١ aed
٤٫٨١ mdl

1.00000 AED = 4.81455 MDL

Mid-market exchange rate at 17:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85761.0742589.64761.461891.637450.946918.678
1 GBP1.1660411.2526104.5311.70461.909311.1041321.779
1 USD0.930850.798339183.45131.360851.524270.881417.387
1 INR0.01115480.009566530.01198310.01630710.01826540.01056180.208349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / مولدوفى Leu
1 AED4.81455 MDL
5 AED24.07275 MDL
10 AED48.14550 MDL
20 AED96.29100 MDL
50 AED240.72750 MDL
100 AED481.45500 MDL
250 AED1203.63750 MDL
500 AED2407.27500 MDL
1000 AED4814.55000 MDL
2000 AED9629.10000 MDL
5000 AED24072.75000 MDL
10000 AED48145.50000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MDL0.20770 AED
5 MDL1.03852 AED
10 MDL2.07704 AED
20 MDL4.15408 AED
50 MDL10.38520 AED
100 MDL20.77040 AED
250 MDL51.92600 AED
500 MDL103.85200 AED
1000 MDL207.70400 AED
2000 MDL415.40800 AED
5000 MDL1038.52000 AED
10000 MDL2077.04000 AED