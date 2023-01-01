درهم إماراتي إلى دينار مقدوني

تحويل AED إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٥٬٦٢٠٫٧٠ mkd

1.00000 AED = 15.62070 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:35 UTC
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AED إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.18661.434011.656460.9576518.209
1GBP1.1582111.2317102.1391.660891.918541.1091621.0899
1USD0.940350.811886182.9251.348451.557630.900617.1226
1INR0.01133960.009790610.012059110.01626110.01878360.01086040.206483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دينار مقدوني
1 AED15.62070 MKD
5 AED78.10350 MKD
10 AED156.20700 MKD
20 AED312.41400 MKD
50 AED781.03500 MKD
100 AED1562.07000 MKD
250 AED3905.17500 MKD
500 AED7810.35000 MKD
1000 AED15620.70000 MKD
2000 AED31241.40000 MKD
5000 AED78103.50000 MKD
10000 AED156207.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MKD0.06402 AED
5 MKD0.32009 AED
10 MKD0.64017 AED
20 MKD1.28035 AED
50 MKD3.20087 AED
100 MKD6.40174 AED
250 MKD16.00435 AED
500 MKD32.00870 AED
1000 MKD64.01740 AED
2000 MKD128.03480 AED
5000 MKD320.08700 AED
10000 MKD640.17400 AED