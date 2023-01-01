5 درهم إماراتي إلى دينار مقدوني

تحويل AED إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

٥ aed
٧٧٫٧٢ mkd

1.00000 AED = 15.54380 MKD

Mid-market exchange rate at 17:21
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.93060.79792555.53081.360417.373
1 INR0.01198313.400190.01115120.009561570.6654280.01630170.208181
1 PKR0.003524230.29410110.003279570.002812070.1957030.004794360.0612264
1 EUR1.074689.6768304.91810.857459.67341.4618918.669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دينار مقدوني
1 AED15.54380 MKD
5 AED77.71900 MKD
10 AED155.43800 MKD
20 AED310.87600 MKD
50 AED777.19000 MKD
100 AED1554.38000 MKD
250 AED3885.95000 MKD
500 AED7771.90000 MKD
1000 AED15543.80000 MKD
2000 AED31087.60000 MKD
5000 AED77719.00000 MKD
10000 AED155438.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MKD0.06433 AED
5 MKD0.32167 AED
10 MKD0.64334 AED
20 MKD1.28669 AED
50 MKD3.21671 AED
100 MKD6.43343 AED
250 MKD16.08357 AED
500 MKD32.16715 AED
1000 MKD64.33430 AED
2000 MKD128.66860 AED
5000 MKD321.67150 AED
10000 MKD643.34300 AED