5 дирхамов ОАЭ в македонские денары

Сконвертируйте AED в MKD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ден15,62 MKD

Среднерыночный курс в 13:39
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к MKD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MKD
1 AED в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,656915,6569
Низкий15,327914,9828
В среднем15,450315,2404
Изменение1.89%1.79%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к MKD

За последние 30 дней максимальный курс AED к MKD составил 15,6569, а минимальный — 15,3279. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,4503. Изменение курса AED к MKD в процентном соотношении составило 1.89.

За последние 90 дней максимальный курс AED к MKD составил 15,6569, а минимальный — 14,9828. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,2404. Изменение курса AED к MKD в процентном соотношении составило 1.79.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к MKD

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Македонский денар
1 AED15,61980 MKD
5 AED78,09900 MKD
10 AED156,19800 MKD
20 AED312,39600 MKD
50 AED780,99000 MKD
100 AED1 561,98000 MKD
250 AED3 904,95000 MKD
500 AED7 809,90000 MKD
1000 AED15 619,80000 MKD
2000 AED31 239,60000 MKD
5000 AED78 099,00000 MKD
10000 AED156 198,00000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Дирхам ОАЭ
1 MKD0,06402 AED
5 MKD0,32011 AED
10 MKD0,64021 AED
20 MKD1,28043 AED
50 MKD3,20107 AED
100 MKD6,40214 AED
250 MKD16,00535 AED
500 MKD32,01070 AED
1000 MKD64,02140 AED
2000 MKD128,04280 AED
5000 MKD320,10700 AED
10000 MKD640,21400 AED