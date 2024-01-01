История обменного курса дирхам ОАЭ–македонские денары

Обменный курс дирхама ОАЭ/македонские денары сейчас составляет 15,620, отражая изменение в размере -0.236% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.134% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/македонские денары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 15,677, и минимумом, равным 15,336, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.817%.