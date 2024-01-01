阿聯酋迪拉姆兌馬其頓第納爾匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌馬其頓第納爾的匯率目前為15.426，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.204%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌馬其頓第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見15.466，並在22-07-2024低見15.371。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.200%。