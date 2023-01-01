درهم إماراتي إلى بيزو كولومبي

تحويل AED إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
1067790 cop

1.00000 AED = 1067.79000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.656180.9577518.2076
1GBP1.1579411.23165102.1351.660451.917861.1090221.0844
1USD0.94020.811919182.9251.348151.557150.9004517.1188
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625750.01877780.01085860.206437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / البيزو الكولومبي
1 AED1067.79000 COP
5 AED5338.95000 COP
10 AED10677.90000 COP
20 AED21355.80000 COP
50 AED53389.50000 COP
100 AED106779.00000 COP
250 AED266947.50000 COP
500 AED533895.00000 COP
1000 AED1067790.00000 COP
2000 AED2135580.00000 COP
5000 AED5338950.00000 COP
10000 AED10677900.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 COP0.00094 AED
5 COP0.00468 AED
10 COP0.00937 AED
20 COP0.01873 AED
50 COP0.04683 AED
100 COP0.09365 AED
250 COP0.23413 AED
500 COP0.46826 AED
1000 COP0.93651 AED
2000 COP1.87302 AED
5000 COP4.68256 AED
10000 COP9.36512 AED