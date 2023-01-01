درهم إماراتي إلى بولا بوتسواني

تحويل AED إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
3699.14 bwp

1.00000 AED = 3.69914 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433951.655670.957718.2073
1GBP1.1579411.23165102.1351.660511.917261.1089621.0841
1USD0.94020.811919182.9251.34821.556660.900617.1186
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625810.01877190.01086040.206435

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Botswanan Pula
1 AED3.69914 BWP
5 AED18.49570 BWP
10 AED36.99140 BWP
20 AED73.98280 BWP
50 AED184.95700 BWP
100 AED369.91400 BWP
250 AED924.78500 BWP
500 AED1849.57000 BWP
1000 AED3699.14000 BWP
2000 AED7398.28000 BWP
5000 AED18495.70000 BWP
10000 AED36991.40000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BWP0.27033 AED
5 BWP1.35166 AED
10 BWP2.70333 AED
20 BWP5.40666 AED
50 BWP13.51665 AED
100 BWP27.03330 AED
250 BWP67.58325 AED
500 BWP135.16650 AED
1000 BWP270.33300 AED
2000 BWP540.66600 AED
5000 BWP1351.66500 AED
10000 BWP2703.33000 AED