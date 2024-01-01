Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile AED → BWP çevirin

1.000 aed
3.745,55 bwp

1,000 AED = 3,746 BWP

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

AED → INR

AED → PKR

AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Botsvana Pulası
1 AED3,74555 BWP
5 AED18,72775 BWP
10 AED37,45550 BWP
20 AED74,91100 BWP
50 AED187,27750 BWP
100 AED374,55500 BWP
250 AED936,38750 BWP
500 AED1.872,77500 BWP
1000 AED3.745,55000 BWP
2000 AED7.491,10000 BWP
5000 AED18.727,75000 BWP
10000 AED37.455,50000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 BWP0,26698 AED
5 BWP1,33492 AED
10 BWP2,66983 AED
20 BWP5,33966 AED
50 BWP13,34915 AED
100 BWP26,69830 AED
250 BWP66,74575 AED
500 BWP133,49150 AED
1000 BWP266,98300 AED
2000 BWP533,96600 AED
5000 BWP1.334,91500 AED
10000 BWP2.669,83000 AED