ألف درهم إماراتي إلى بولا بوتسواني

تحويل AED إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٣٬٧٠٢٫٤٧ bwp

1.00000 AED = 3.70247 BWP

Mid-market exchange rate at 16:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858551.076889.84811.462241.635730.947118.6937
1 GBP1.1647511.2542104.651.703141.905211.1031421.7734
1 USD0.92870.797321183.43991.357951.519060.879517.3604
1 INR0.01112990.009555630.011984710.01627460.01820550.01054050.208059

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Botswanan Pula
1 AED3.70247 BWP
5 AED18.51235 BWP
10 AED37.02470 BWP
20 AED74.04940 BWP
50 AED185.12350 BWP
100 AED370.24700 BWP
250 AED925.61750 BWP
500 AED1851.23500 BWP
1000 AED3702.47000 BWP
2000 AED7404.94000 BWP
5000 AED18512.35000 BWP
10000 AED37024.70000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BWP0.27009 AED
5 BWP1.35045 AED
10 BWP2.70090 AED
20 BWP5.40180 AED
50 BWP13.50450 AED
100 BWP27.00900 AED
250 BWP67.52250 AED
500 BWP135.04500 AED
1000 BWP270.09000 AED
2000 BWP540.18000 AED
5000 BWP1350.45000 AED
10000 BWP2700.90000 AED