100 بولا بوتسواني إلى درهم إماراتي

تحويل BWP إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

100 bwp
27.09 aed

1.00000 BWP = 0.27089 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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BWP إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855251.080189.31571.467961.670170.954218.4648
1GBP1.1692511.2629104.4321.716411.952841.115721.5899
1USD0.925850.791828182.69211.35911.546310.883517.0955
1INR0.01119620.009575620.012093110.01643570.01869960.01068420.206737

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BWP0.27089 AED
5 BWP1.35445 AED
10 BWP2.70891 AED
20 BWP5.41782 AED
50 BWP13.54455 AED
100 BWP27.08910 AED
250 BWP67.72275 AED
500 BWP135.44550 AED
1000 BWP270.89100 AED
2000 BWP541.78200 AED
5000 BWP1354.45500 AED
10000 BWP2708.91000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Botswanan Pula
1 AED3.69152 BWP
5 AED18.45760 BWP
10 AED36.91520 BWP
20 AED73.83040 BWP
50 AED184.57600 BWP
100 AED369.15200 BWP
250 AED922.88000 BWP
500 AED1845.76000 BWP
1000 AED3691.52000 BWP
2000 AED7383.04000 BWP
5000 AED18457.60000 BWP
10000 AED36915.20000 BWP