1 بولا بوتسواني إلى درهم إماراتي
تحويل BWP إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Botswanan Pula
|1 AED
|3.69152 BWP
|5 AED
|18.45760 BWP
|10 AED
|36.91520 BWP
|20 AED
|73.83040 BWP
|50 AED
|184.57600 BWP
|100 AED
|369.15200 BWP
|250 AED
|922.88000 BWP
|500 AED
|1845.76000 BWP
|1000 AED
|3691.52000 BWP
|2000 AED
|7383.04000 BWP
|5000 AED
|18457.60000 BWP
|10000 AED
|36915.20000 BWP