1 درهم إماراتي إلى بولا بوتسواني

تحويل AED إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١ aed
٣٫٧٠ bwp

1.00000 AED = 3.70257 BWP

Mid-market exchange rate at 16:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858451.076989.84941.462051.635380.947118.6891
1 GBP1.1648911.25455104.6711.703241.905161.1032721.7721
1 USD0.92860.797099183.43341.357651.51860.879517.3545
1 INR0.01112970.009553710.011985610.01627230.01820140.01054130.208004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Botswanan Pula
1 AED3.70257 BWP
5 AED18.51285 BWP
10 AED37.02570 BWP
20 AED74.05140 BWP
50 AED185.12850 BWP
100 AED370.25700 BWP
250 AED925.64250 BWP
500 AED1851.28500 BWP
1000 AED3702.57000 BWP
2000 AED7405.14000 BWP
5000 AED18512.85000 BWP
10000 AED37025.70000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BWP0.27008 AED
5 BWP1.35042 AED
10 BWP2.70083 AED
20 BWP5.40166 AED
50 BWP13.50415 AED
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250 BWP67.52075 AED
500 BWP135.04150 AED
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